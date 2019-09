WolfschlugenAlles in allem ein gewonnener Punkt“, resümierte Teammanager Simon Vogel nach dem 25:25 (11:12) der Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen zum Ligaauftakt gegen den TSV Haunstetten. Den der Aufsteiger auch dank einer kämpferisch sehr soliden Leistung ergatterte. „Für uns ist jeder Punkt wichtig, vielleicht kommt es am Saisonende ja genau auf einen Zähler an“, so Vogel weiter.

Dabei verkauften sich die mit sieben Neuzugängen gespickten Wolfschlugenerinnen anfangs sehr gut. „Wir haben sehr gut verteidigt und Haunstetten so den Wind aus den Segeln genommen“, so Vogel. Beim 10:3 (18.) für die Gastgeberinnen rieb sich so mancher