Halbfinale

Der TSV Neuhausen schrammte gegen den Landesligisten TSV Köngen knapp an einer Niederlage vorbei. Erst in den letzten Minuten drehte der Favorit die Partie und setzte sich mit 17:14 durch. Köngens Spielertrainer Moritz Eisele war dennoch zufrieden: „Ich bin sehr glücklich, wie wir uns hier präsentiert haben.“ Zwischenzeitlich lag Köngen mit drei Toren vorne (8:5, 15./11:8, 22.). Die offensive Deckung der Neuhausener kam dem Landesligisten zugute, der immer wieder Lücken fand. Erst in der 25. Minute gelang Luis Sommer der Ausgleich für Neuhausen (13:13) und beim 16:14 (29.) machte Leon Pabst alles klar. „Köngen hätte den Sieg mehr verdient