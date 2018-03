Göppingen (dpa) - Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen trifft in der 3. Qualifikationsrunde des Handball-EHF-Cups auf den norwegischen Vizemeister OIF Arendal. Das Team von Rolf Brack hat im Hinspiel (18./19. November) Heimrecht. Am 25./26. November steht das Rückspiel an. „Der norwegische Handball ist für eine attraktive Spielweise bekannt. Daher ist OIF Arendal sportlich gesehen eine reizvolle, aber nicht zu unterschätzende Aufgabe“, sagte der Sportliche Leiter Christian Schöne.

Gestern Abend hatte Frisch Auf ebenfalls Grund zur Freude. Im Achtelfinale des DHB-Pokals schlug das Team den Bundesligarivalen HC Erlangen mit 28:27.