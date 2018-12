ReichenbachDie Handballerinnen des TV Reichenbach halten sich in der Württembergliga weiter schadlos: Gegen die SG Hofen/Hüttlingen fuhr das Team von Trainer Uwe Pätzold einen souveränen 36:25 (18:13)-Erfolg ein und steht weiter mit vier Punkten Vorsprung auf den TV Nellingen II an der Spitze der Tabelle. „Wir sind natürlich sehr zufrieden“, sagte TVR-Kreisläuferin Maike Kienzlen, warnte aber auch: „Es kommen noch viele schwere Spiele.“ Eines davon steht noch zum Jahresabschluss am kommenden Wochenende an, wenn die TVR-Frauen bei der drittplatzierten HSG Fridingen-Mühlheim antreten müssen: Beim 24:24 Ende September kassierte Reichenbach den