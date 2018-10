Reichenbach„Das war ein echter Arbeitssieg“, sagte Athletiktrainer Alec Farrell von Handball-Landesligist TV Reichenbach nach dem 26:23 (12:12)-Sieg gegen die SG Bettringen. „Nach dem guten Saisonstart mit zwei Siegen, hat uns die Niederlage zuletzt gegen Söflingen wohl aus der Spur gebracht“, vermutet Farrell.

Gegen die ebenfalls mit 4:2 Punkten in die Runde gestarteten Bettringer taten sich die TVR-Männer besonders in der ersten Hälfte schwer. „Zu viele Fehlwürfe und viel zu verkrampft im Angriff“, analysierte Farrell. Aber auch die Gäste hatten nicht den besten Tag erwischt, und so ging es mit einem Unentschieden in die Kabinen.

Nach der