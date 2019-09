Reichenbach Die Württemberliga-Handballerinnen vom TV Reichenbach landeten gegen die SG Hofen/Hüttlingen einen deutlichen 34:25 (14:13)-Heimsieg und zeigten somit eine Reaktion nach der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Deizisau/Denkendorf. Allerdings verlief die erste Spielhälfte laut TVR-Kreisläuferin Maike Kienzlen „durchaus zerfahren“. Zwischenzeitlich lag die SG mit vier Toren in Front, ehe Reichenbach ins Spiel fand und sich noch vor der Halbzeit durch einen Doppelschlag von Selina Genc die Führung holte. „Der 5:0-Lauf vor der Pause hat uns gut getan“, sagt Kienzlen. Den Schwung nahm der TVR dann auch in Spielhälfte zwei mit und setzte