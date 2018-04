GöppingenDie Württembergliga- Handballerinnen des TV Reichenbach unterlagen beim Tabellenführer Frisch Auf Göppingen mit 22:29 (6:17). Damit bleibt der TVR in der Staffel 3 Dritter.

In der ersten Hälfte ging bei den Reichenbacherinnen so gut wie nichts zusammen. In der zweiten Hälfte kämpfte sich der TVR besser in die Partie und kam bis auf fünf Tore heran (16:23 in der 48. Minute). „Wir haben die erste Hälfte komplett verschlafen, den Kampfgeist, den wir nach der Pause gezeigt haben, war sehr gut. Leider war der Rückstand zu groß“, sagte Spielführerin Isabel Hammann.nio

TV Reichenbach: Strohmeier, Graf; Genc (6),