KirchheimDer TV Reichenbach hat in der Landesliga, Staffel 3, durch einen 31:26 (14:11)-Erfolg beim VfL Kirchheim und die zeitgleiche Niederlage des TV Altenstadt die Tabellenführung übernommen. „Für uns war das natürlich ein überragender Abend“, freute sich TVR-Athletiktrainer Alec Farrell: „Die Art und Weise, wie wir in der harzfreien Halle in Kirchheim aufgetreten sind, war ganz stark.“

Die Reichenbacher legten los wie die sprichwörtliche Feuerwehr und führten nach gut einer Viertelstunde mit 10:3. „Dann bekamen wir allerdings ein paar Schwierigkeiten“, berichtete Farrell, „wir haben zwar nicht allzu viele technische Fehler gemacht, die, die