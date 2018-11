Reichenbach„Wir haben schon schöner gespielt“, sagte Maike Kienzlen, Kreisläuferin des Handball-Württembergligisten TV Reichenbach. „Wir haben es nicht geschafft, 60 Minuten sauber durchzuspielen. Es gab auch Schwächephasen.“ Trotzdem gewann Reichenbach zuhause mit 31:23 (17:10) gegen die SG Burlafingen/Ulm.

„Am besten war, dass wir uns schnell absetzen konnten“, sagte Kienzlen. Der schnelle Vorsprung war eine gute Basis für den Sieg, denn das Team begann nach einem guten Start in der zweiten Hälfte zu schwächeln. „Vor allem die langen Angriffe der Gegnerinnen waren wirklich sehr anstrengend für uns. In der Abwehr so lange die Konzentration