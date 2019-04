Bad SaulgauAm Ende hielt sich die Enttäuschung in Grenzen. Die Landesliga-Handballer des TV Reichenbach gewannen am letzten Spieltag beim TSV Bad Saulgau mit 30:25 (6:11). Da sich aber Spitzenreiter TV Altenstadt, gegen den der TVR drei Wochen zuvor das vorentscheidende Spitzenspiel verloren hatte, keine Blöße gab und mit 36:23 gegen BW Feldkirch gewann, blieb das Handball-Wunder aus – und Reichenbach Zweiter sowie in der Landesliga.

In Altenstadt knallten die Sekt-Korken und in Bad Saulgau setzten sich die Reichenbacher und ihre Fans in den Bus und feierten „auch ein bisschen“, wie Athletiktrainer Alec Farrell berichtete. Die Reichenbacher