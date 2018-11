Uhingen„Es war ein hartes Stück Arbeit“ für die Handballer des TV Reichenbach in der Württembergliga-Partie beim HT Uhingen/Holzhausen. Mit einem 31:28 (12:15)-Auswärtssieg steht der TVR aber weiterhin oben in der Tabelle.

In den ersten 30 Minuten gelang es Reichenbach kein einziges Mal, in Führung zu gehen. „Wir spielten eine ganz schlechte erste Hälfte, in der wir kein Zugriff auf den Rückraum des Gegners bekamen und im Angriff zu viele Fehler machten“, erklärte Reichenbachs Athletiktrainer Alec Farrell. Nach der Halbzeit spielte der TVR die Gegenstöße und Angriffe konzentrierter aus und fand damit zum Erfolg. Mehrmals kämpfte sich Reichenbach