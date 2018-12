ReichenbachIm Spitzenspiel der Landesliga behielten die Handballer des TV Reichenbach gegen den TSV Bad Saulgau beim 34:31 (16:15) die Oberhand und untermauern damit ihren Anspruch auf den zweiten Platz in der Tabelle. „Wir wollen die zweiten Platz festigen“, bestätigte Reichenbachs Athletiktrainer Alec Farell.

Gegen Saulgau taten sich die Reichenbacher allerdings zunächst schwer. Saulgaus Spielmacher Dennis Kaumann setzte seine Nebenleute immer wieder gut in Szene und der TVR kassierte viele einfache Tore. „Dazu kamen noch einige technische Fehler und schon lagen wir nach zehn Minuten mit drei Toren hinten“, so Farell. Nach einer Auszeit in