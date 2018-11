ReichenbachBeim Handball-Landesligisten TV Reichenbach hat alles gepasst: Zum einen die nötige Aggressivität in der Abwehr, zum anderen Sicherheit und Selbstvertrauen im Angriff. Am Ende siegte der TVR im Derby gegen den VfL Kirchheim deutlich mit 36:25 (19:15) und bot dem aufgeheizten Publikum eine schöne Handball-Vorstellung.

„Ich bin wirklich rundum zufrieden“, sagte der Reichenbacher Athletiktrainer Alec Farrell. „Wir haben mal wieder gezeigt, was wir als Mannschaft erreichen können.“ Das Team hat sich selbst belohnt und führt nach diesem Sieg zusammen mit dem TV Altenstadt die Tabelle an. Die Reichenbacher gingen schnell in Führung,