EchterdingenDaniel Rebmann, 25, hebt die Augenbrauen, er horcht auf. Eine Frage, die eben gestellt wurde, weckt sein Interesse. Sein aufmerksamer und fast ein wenig auffordernder Blick richtet sich auf seine Brüder: Florian (22) und Johannes (19). Die drei Geschwister sitzen am Esstisch im Wohnzimmer ihres Elternhauses, ein unauffälliges Einfamilienhaus am Rande einer schmalen Gasse in Echterdingen. Und nun sollen die beiden Brüder etwas beantworten, was durchaus Konfliktpotenzial birgt.

Nur zum Verständnis: Daniel Rebmann hat erreicht, wovon viele träumen. Der von der Wesensart eher bedachtsame und auf dem Feld emotionale 1,90-Meter-Mann ist