Laupheim„Wo fange ich an“, sagte Betreuer Matthias Dunz vom Handball-Württembergligist HSG Ostfildern nach der 30:36 (17:21)-Niederlage beim HV RW Laupheim ratlos. In einem anfangs ausgeglichenen und tempo- sowie torreichen Spiel hatte die HSG immer mehr mit technischen Fehlern zu kämpfen. Dunz haderte vor allem mit der „Ungenauigkeit im Passspiel“ und der „schlechten Wurfausbeute“. So lief Ostfildern lange einem Vier- bis FünfTore-Rückstand hinterher.

Ganz abschütteln ließ sich die HSG aber nicht und kämpfte sich in Hälfte zwei mehrmals auf zwei Tore heran. Knackpunkt waren dann zwei verworfene HSG-Konter in Folge. „Wir hatten in dieser