BietigheimSein Platz in der Handballhalle ist normalerweise an der Seitenlinie. Als endgültig klar war, dass er in der kommenden Saison Trainer eines Bundesligisten sein wird, aber saß Ralf Bader auf der Tribüne. Er war am vergangenen Freitag Zeuge, als die SG BBM Bietigheim den TV Emsdetten mit 38:33 schlug und damit den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse auch rechnerisch klar machte. Unten auf dem Feld feierten die Spieler mit dem scheidenden Coach Hartmut Mayerhoffer. In der kommenden Saison, das war schon lange klar, wird der 37-jährige Bader die SG trainieren.

„Wow, jetzt bin ich da“, ging es Bader in diesem Moment durch den Kopf.