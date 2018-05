PlochingenDie Handballer des TV Plochingen spielten zum Saisonabschluss in der Baden Württemberg-Oberliga das Zünglein an der Waage: Mit ihrem 31:28 (14:14)-Erfolg über den TSV 1899 Blaustein schickte das Team von Trainer Daniel Brack die Gäste in die Abstiegsrelegation. „Die müssen nun in die Verlängerung“, bestätigte Brack, der die Blausteiner aber zu Unrecht da hinten drin stehen sieht: „Vom Potenzial her sind die eigentlich viel besser als Platz zwölf.“ Mit dem Ergebnis ist der TVP-Coach sehr zufrieden: „Wir haben Moral bewiesen, für uns war schon alles gelaufen, wir haben uns aber trotzdem voll reingehängt.“

Blaustein begann unter dem Druck