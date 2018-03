Holzgerlingen (red) - Der TV Plochingen wartet weiter auf das Ergebnis seines Gnadengesuchs. Am Samstag wurde vom HVW-Ausschuss eine Entscheidung gefällt, diese muss aber erst vom Präsidium abgesegnet werden. TVP-Coach Martin Spieth geht davon aus, dass das Ergebnis morgen feststeht. Für ihn ist jedoch bereits klar, dass Plochingen auch in der kommenden Saison in der Württembergliga mitspielt. Er will lieber über das Spiel gegen die HSG Schönbuch reden. Dort entschieden die Plochinger eine knappe Partie mit 27:26 (13:14) für sich.

Mit dieser Niederlage steht die HSG als Absteiger fest. Obwohl der Tabellen-13. mit 2:0 und 6:2