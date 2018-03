Plochingen (red) - Die Handballer des TV Plochingen haben in der Baden-Württemberg Oberliga den TV Willstätt dank einer starken ersten Hälfte mit 28:26 (14:11) geschlagen. Angeführt von Torhüter Johannes Klimmer, der einen Sahnetag erwischte, blieben die Plochinger in der heimischen Schafhausäckerhalle anfangs durchgehend in Führung. Als Willstätts David Knezovic nach 18 Minuten zum 8:8 traf, wechselte TVP-Spieletrainer Daniel Brack im Block. Das sorgte für frischen Wind und der erstmalige Rückstand nach knapp 23 Minuten wurde gut verkraftet. Mit einem Drei-Tore-Vorsprung für Plochingen ging es in die Kabine.

In der zweiten Hälfte