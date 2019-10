PforzheimDie nackten Zahlen berichten von einem Negativlauf. Aber so einfach ist es für Michael Schwöbel, den Trainer des Handball-Drittligisten TV Plochingen, nach der fünften Niederlage des Aufsteigers in Folge nicht. „Natürlich ist das in den Köpfen. Andererseits sehen wir, dass wir mit jedem Gegner mithalten können“, sagt er nach dem 27:28 (16:15) bei der TGS Pforzheim. „Wir haben nur einmal deutlich verloren. In den ersten Spielen hatten wir manchmal auch ein bisschen Glück, das ist jetzt weniger auf unserer Seite“, erklärt Schwöbel, der sicher ist, „dass wir den Bock umstoßen.“ Eine Gelegenheit ist am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den TV