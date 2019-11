PlochingenMichael Schwöbel war enttäuscht. Der Coach des Handball-Drittligisten TV Plochingen hatte sich Einiges ausgerechnet für die Partie gegen den TV Willstätt. Doch statt des ersten Sieges nach zuvor fünf Niederlagen in Serie setzte es gegen den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt eine deutliche 27:35 (13:20)-Schlappe. „Willstätt hat es uns heute vorgemacht“, haderte Schwöbel, „wir dagegen haben von Anfang an nicht in unsere Abwehr gefunden. Der Sieg für den TVW geht nicht nur in Ordnung, sondern ist hochverdient.“ Durch die Niederlage schlossen die Willstätter nach Punkten zum TVP auf – nur das schlechtere Torverhältnis hinderte die Gäste