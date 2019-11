EsslingenGenau 21.50 Uhr am Freitagabend in der Sporthalle an der Römerstraße. Noch 38 Sekunden sind im Derby der Handball-Württembergliga zwischen der SG Hegensberg/Liebersbronn und der HSG Ostfildern zu spielen. Ostfilderns Routinier Timo Flechsenhar hämmert den Ball zur 30:28-Führung in die Maschen. Zuvor hatte SG-Kapitän Fabian Sokele einen Siebenmeter verworfen. Die Entscheidung. „Derbysieger, Derbysieger“, singen die HSG-Spieler und ihr Interimstrainerduo Magnus Gründig und Marco Gassmann wenige Sekunden später. 30:28 (12:16) für die HSG ist auch das Endergebnis. Den Ostfildernern ist nach fünf Niederlagen in Folge und der Trennung von Coach Frank