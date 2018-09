DonzdorfDie Handballer der HSG Ostfildern müssen nach einer ganz knappen 29:30 (16:15)-Niederlage bei der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf weiter auf ihre ersten Punkte in der Württembergliga warten. Nach gutem Start der Ostfildener wurde das Spiel zunehmend ausgeglichener und umkämpfter. Es war das erwartet körperbetonte Spiel, in dem es keiner der Mannschaften gelang, sich wirklich abzusetzen und so ging es mit einem Tor Vorsprung für Ostfildern in die Pause. Ostfildern kam besser aus der Halbzeit und erspielte sich gegen Mitte der zweiten Hälfte einen Fünf-Tore-Vorsprung durch den Treffer von Tobias Grimm. Allerdings kämpften sich die Gastgeber