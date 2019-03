GernhausenDie HSG Ostfildern hat in der Handball-Württembergliga gegen den TV Gerhausen laut HSG-Betreuer Mathias Dunz eine super Leistung gezeigt und einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf eingefahren. Gegen die in der Tabelle besser dastehenden Gerhausener gewann die HSG mit 31:24 (13:10) und zeigte dabei vor allem in der Schlussviertelstunde eine starke Leistung. „Das tat richtig gut“, sagte Dunz, „vor allem auswärts.“ 31 erzielte Tore seien stark, aber nur 24 Gegentore noch viel stärker. „Die Abwehr war dieses Mal unser Hauptkapital, da haben wir quasi fehlerfrei gespielt“, sagte Dunz: „Und wenn wir doch mal gepatzt haben, hat es unser Angriff