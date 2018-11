Langenau„Der Halbzeitstand hätte auch der Endstand sein können“. Die HSG Ostfildern unterlag in der Württembergliga deutlich mit 32:45 (20:25) bei der HSG Langenau/Elchingen. Doch zu Beginn der Handballpartie sah es gar nicht danach aus. „Wir haben am Anfang gut mitgehalten“, wie Ostfilderns Betreuer Mathias Dunz erklärte. In der 18. Minute führten die Gastgeber erstmals mit drei Toren. Kurz darauf waren es dann allerdings schon fünf Tore Abstand, die Ostfildern bis zur Halbzeit nicht mehr aufholte. „Langenau/Elchingen hat einen unglaublichen Tempohandball gespielt, wie ich ihn in dieser Form noch nie gesehen habe“, gab Dunz zu. Und auch nach der