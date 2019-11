EsslingenDie HSG Ostfildern II hat das Derby in der Handball-Bezirksklasse beim Team Esslingen II deutlich für sich entschieden. In der Bezirksliga feierten der TSV Wolfschlugen II und der TV Altbach Siege. Die SG Hegensberg/Liebersbronn II deklassiert in der Kreisliga A den TSV Weilheim II .

Bezirksliga

TSV Neckartenzlingen – TSV Wolfschlugen II 27:30

Der TSV Wolfschlugen II zeigte eine gute Leistung und gewann verdient. In der ersten Hälfte setzten sich die Wolfschlugener besonders durch eine stabile Abwehr und den starken Dominik Schäfer im Tor zeitweise auf acht Tore ab. Auch