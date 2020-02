HandballDie Württembergliga-Handballer der HSG Ostfildern haben zwei ganz neue Fans: die neugeborenen Töchter von Nikolai Uhl und Dennis Saur. In die Schafhausäckerhalle in Plochingen werden viele euphorische gegnerische Drittliga-Fans des TuS Fürstenfeldbruck für Stimmung sorgen. Der TSV Neuhausen bekommt es in der Baden-Württemberg Oberliga bei der SG Köndringen/Teningen ebenfalls mit einer besonderen Fan-Atmosphäre zu tun.

Männer – 3. Liga

Der TV Plochingen empfängt am Samstag (20 Uhr) selbstbewusst den Tabellenführer TuS Fürstenfeldbruck. TVP-Trainer Michael Schwöbel sieht seit den vergangenen beiden Spielen (31:33 bei den Rhein-Neckar Löwen