Ostfildern (red) - „Das war wirklich ein wichtiger Sieg“, sagte Michael Schwöbel nach der Handball-Landesliga-Partei der HSG Ostfildern gegen die TSG Reutlingen. Ostfildern siegte zuhause mit 28:23 (12:9). Der Erfolg war so wichtig, weil die HSG und Reutlingen punktgleich auf einem Tabellenplatz standen und so Klarheit in die Rollenverteilung bringen wollten.

„Ich bin überrascht, wie die Jungs mit dem Druck umgegangen sind“, sagte Schwöbel. Die Partie begann sehr ausgeglichen und beide Mannschaften zeigten Biss. Schwöbel lobte vor allem die Defensivleistung des Teams. „Wir haben in der Vorbereitung unseren Fokus auf die Abwehr