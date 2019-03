Ostfildern„Ein Wahnsinnsspiel“ – Co-Trainer Michl Jäger von der HSG Ostfildern war auch am Morgen nach dem 40:35 (19:13)-Sieg gegen die HSG Langenau/Elchingen in der Handball-Württembergliga voller Euphorie. „Wir wussten, wir müssen das hohe Tempo der Gäste von Anfang an mitgehen, sonst haben wir keine Chance“, so Jäger weiter. Und die Aufgabe lösten die Ostfilderner mit Bravour: Von der ersten Minute drückten die Gastgeber auf die Tube und setzten sich von 6:3 (11.) über 14:9 (23.) auf 19:13 zum Seiten wechsel ab. „Das war Highspeed-Handball auf beiden Seiten, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Die Spieler haben nur wenige Fehler gemacht und jeder