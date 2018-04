OstfildernDie Landesliga-Handballer der HSG Ostfildern bleiben in der Erfolgsspur: Gegen die Spvgg Mössingen kam das Team zu einem 34:28 (15:13) und bleibt in der Tabelle auf dem zweiten Platz hinter der HSG Böblingen/Sindelfingen, die zwei Punkte Vorsprung hat. „Mal sehen, ob Böblingen/Sindelfingen noch ein Spiel verliert oder nicht“, sagte Ostfilderns Trainer Michael Schwöbel gelassen. Den direkten Vergleich hat Ostfildern gewonnen. „Es sind jetzt noch zwei Spieltage, danach schauen wir, ob es in die Relegation geht oder nicht“, so Schwöbel. Gegen Abstiegskandidat Mössingen tat sich die HSG lange schwer, hatte letztlich aber die besseren