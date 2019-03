Neu UlmEine ärgerliche, aber erwartbare 17:20 (8:10)-Niederlage kassierten die Handballerinnen von Württembergligist HSG Deizisau/Denkendorf bei der SG Burlafingen/PSV Ulm. „Harzfrei halt“, lautete die kurze aber treffende Analyse von HSG-Trainer Steffen Irmer-Giffoni: „Für uns ist das eine absolute Katastrophe – das ist in den Köpfen drin und da können wir noch so viel trainieren.“ So habe die HSG in Lehr, wo ebenfalls eine harzfreie Halle steht, in der Hinrunde die bisher schwächste Saisonleistung gezeigt, nun sei in Burlafingen die zweitschwächste gefolgt. Und das, obwohl es in der ersten Hälfte gar nicht so schlecht aussah. „Nach der Pause hatten