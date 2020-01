PforzheimJetzt hat es die personell schwer gebeutelten Handballer des TSV Neuhausen doch erwischt: Im Spitzenspiel der Baden-Württemberg Oberliga unterlag die Mannschaft von Trainer Markus Locher dem bislang punktgleichen Tabellenführer SG Pforzheim/Eutingen mit 22:24 (7:13). Mit nun zwei Punkten Vorsprung festigten die Gastgeber den Platz an der Spitze – „Markus Locher hat gesagt, wir können stolz auf uns sein“, sagt Neuhausens Linksaußen Daniel Roos: „Gewonnen hätten wir aber trotzdem ganz gerne.“

Dass das nicht geklappt hat, lag vor allen Dingen an einer eklatanten Schwächephase in den ersten 22 Minuten, in denen die Neuhausener gerade mal