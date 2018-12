PlochingenDie Handballer des TV Plochingen sind gegen das Schlusslicht der Baden-Württemberg Oberliga SV Remshalden nicht über ein 28:28 (15:15)-Unentschieden hinausgekommen. Die Plochinger zeigten zu oft Nerven und Remshalden gab nie auf. „Das ist brutal ärgerlich und schwierig, zusammenzufassen“, sagte Plochingens Trainer Daniel Brack.

In Durchgang eins führte Plochingen bereits mit 10:4 (15.) und alles sah nach dem erwarteten Favoritensieg aus. Zwischen der 16. und 27. Minute erzielte die Mannschaft dann aber keinen Treffer mehr. Auch die Auszeit in der 23. Minute zeigte keine Wirkung. Die Plochinger rissen zwar immer wieder Lücken in die