NeuhausenWieder haben die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen zu selten gezeigt, was in ihnen steckt. Das Spitzenteam der TGS Pforzheim war den Neuhausener über weite Strecken überlegen und setzte sich verdient mit 37:31 (20:12) durch. „Wir haben die individuelle Qualität der Pforzheimer nicht gestoppt bekommen“, sagte TSV-Coach Eckard Nothdurft. Später erklärte der erfahrene Coach, dass er seinen Zweijahresvertrag bei den MadDogs nicht erfüllen und den Verein bereis am Ende dieser Saison verlassen will.

„Es gibt nicht den einen Grund für diese Entscheidung. Und es liegt nicht am drohenden Abstieg. Aber ich bin der Überzeugung, dass ich in