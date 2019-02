DeizisauManchmal entscheiden im Handball Nuancen – wie im Spitzenspiel der Württembergliga zwischen dem Vierten TSV Deizisau und Klassenprimus TSB Schwäbisch Gmünd: Fünf Sekunden vor dem Abpfiff hat Gmünds überragender Spielmacher Aaron Fröhlich Deizisaus Torwart Denny Spiller beim Siebenmeter schon überwunden, doch der Ball knallt nur an die Latte. Fröhlich wirft sich zwar noch mal in den Kreis in Richtung Abpraller, kann das Spielgerät aber nicht mehr erwischen. Endstand 36:36 (15:20) und alle sind zufrieden. Auch die Gegner.

„Insgesamt ist das ein gewonnener Punkt für uns. Denn wichtig ist, dass wir als Tabellenführer nicht in Deizisau