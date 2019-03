Kreis EsslingenAllzu viele Möglichkeiten bekommt der TSV Neuhausen nicht mehr, um im Abstiegskampf der 3. Liga zu punkten. Gegen den HC Oppenweiler/Backnang bietet sich nun am Samstag die nächste. Punkten will auch Baden-Württemberg-Oberligist TV Plochingen gegen den TSV Weinsberg. Der TVP schwimmt auf einer Erfolgswelle und möchte die Chance auf die Relegation wahren. Diese würden die Frauen des TSV Wolfschlugen am liebsten überspringen und durch einen Sieg gegen die TuS Steißlingen die Tabellenspitze übernehmen.

Männer – 3. Liga

„Wir müssen unsere klaren Chancen machen“, fordert Daniel Roos vom TSV Neuhausen vor dem Spiel am Samstag (20 Uhr)