TeningenEine ärgerliche 32:35 (17:19)-Niederlage setzte es für die Handballer des TSV Neuhausen in der Baden-Württemberg Oberliga bei der SG Köndringen/Teningen. „Vor allem die ersten 15 bis 20 Minuten haben wir komplett verschlafen, da wurden wir regelrecht überrannt“, sagte Neuhausens enttäuschter Linksaußen Daniel Roos. „Bis dahin haben wir vor allem in der Abwehr nicht das gespielt, was uns sonst auszeichnet.“ Die SG nutzte dies aus und führte in der 15. Minute mit 11:6. „Wir sind dann aber besser reingekommen und haben uns bis zur Pause wieder auf zwei Tore herangekämpft“, berichtete Roos.

Und es kam noch besser: Beim 25:25 (43.) glichen