Von Stefanie Gauch-Dörre

„Ich habe großen Respekt vor der kämpferischen Leistung der Mannschaft. Aber dennoch bin ich maßlos enttäuscht, dass wir das Spiel noch aus der Hand gegeben haben“, sagte Neuhausens Coach Ralf Bader.

Schnell gingen die Schwäbisch Gmünder mit 3:0 in Führung (5.). Erst in der 6. Minute gelang Neuhausens Leon Pabst der erste Treffer zum 1:3. Zuvor waren Timo Flechsenhar und Timo Durst am TSB-Schlussmann Sebastian Fabian gescheitert. In der 17. Minute behielt Durst die Übersicht, passte auf Daniel Roos, der den 6:7-Anschlusstreffer erzielte.

Immer wieder kam Schwäbisch Gmünd zu einfach zum Abschluss. Zwar agierte Neuhausens