Anzeige

NeuhausenDass es jede Woche schwer werden wird, predigen die Verantwortlichen des Handball-Drittligisten TSV Neuhausen regelmäßig. Aber gegen den direkten Konkurrenten HC Oppenweiler/Backnang sollte endlich wieder ein Sieg her. Doch es kam ganz anders: Die Neuhausener hatten Oppenweiler/Backnang kaum etwas entgegen zusetzen und forderten das Team nur die erste Viertelstunde. Am Ende stand mit 26:33 (11:15) die siebte Saisonniederlage fest.

„Das war einer der soveränsten Auftritte, seit ich bei Oppenweiler/Backnang bin“, lobte der Gäste-Coach Matthias Heineke zurecht und Neuhausens Trainer Eckard Nothdurft ergänzte: „Das war mit Abstand die beste Mannschaft, die wir diese Saison bei uns in der Halle hatten.“

Doch ganz so einfach war es dann doch nicht. Sicher zeigte Oppenweiler/Backnang eine starke Leistung, sowohl mit variablen und schnellen Angriffen als auch mit einer kompakten und agressiv verteidigenden Abwehr. Aber 33 Gegentore und 22 Fehlwürfe auf Seiten der Neuhausener sprechen für sich. Es lief beim Filder-Team so gut wie nichts zusammen.

In der Abwehr sah es zunächst vielversprechend aus. Die Neuhausener starteten mit einer konseqeunten und flinken 3-2-1 und forderten den HC in der ersten Viertelstunde, sodass ein enges Spiel zu erwarten war. Nach dem 3:1 (4.) und 6:5 (16.) ließen die Neuhausener aber stetig nach. Oppenweiler/Backnang ging beim 7:6 (17.) nach einem geblockten Wurfversuch von Lukas Lohmann in Führung und baute diese kontinuierlich aus. Auch eine Umstellung in der Abwehr auf 5-1 brachte nicht den gewünschten Erfolg. Es fehlte an der nötigen Abstimmung und der individuellen Qualität. 33 Gegentore sind zu viel. „Wir waren im Eins-gegen-Eins um ein vielfaches schlechter als Oppenweiler/Backnang“, bemängelte Nothdurft und ergänzte: „Wir waren auch körperlich unterlegen und hatten dem starken HC-Rückraum nichts entgegenzusetzen.“

Schaffte es Neuhausens Hintermannschaft dann doch, den Ball abzufangen, so scheiterte das Team zu oft an der gegnerischen Abwehr oder spätestens am stark haltenden HC-Schlussmann Stefan Koppmeier. Das Filder-Team fand gegen die aggressive 6-0 von Oppenweiler/Backnang nur selten eine geeignete Lösung. 22 Fehlwürfe sind zu viel.

Einzig Youngster Louis Mönch und Neuzugang Patrik Letzgus zeigten im Angriff, was in ihnen steckt und verhinderten eine deutlichere Niederlage. „Das war mein erstes Tor vor heimischem Publikum“, freute sich der Sechsfachtorschütze Letzgus und ergänzte aber: „Wir hatten heute große Probleme in der Abwehr.“ Auch Mönch betonte, dass die Neuhausener weiter an der Abwehr arbeiten müssen: „Wir haben wieder einmal keinen Zugriff bekommen.“

Nun gilt es, die spielfreie Woche zu nutzen, um die Köpfe frei zu bekommen. Nothdurft hofft, dass dann endlich mal ein Spiel folgt, in dem der Gegner nicht seine bestes Saisonleistung zeigt.