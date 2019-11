WeinsbergEnttäuschung bei den Handballern des TSV Neuhausen. Der Baden-Württemberg-Oberligist ist seinem Favoritenstatus gegen den TSV Weinsberg nicht gerecht geworden und hat auswärts mit 34:36 (15:17) verloren. „Weinsberg hat einen sehr guten Tag erwischt“, berichtete Neuhausens Linksaußen Daniel Roos. Über sich und sein eigenes Team fällte er jedoch auch kein schlechtes Urteil: „Wir haben gar kein so schlechtes Spiel gemacht. Klar, in der Abwehr hätten wir ein wenig besser sein können, doch sonst war das in Ordnung.“ Dennoch sprach er damit den Hauptgrund für die ärgerliche Niederlage an: die Defensive. Ganze 21 Gegentore kassierte die Mannschaft