NeuhausenErst im letzten Saisonspiel hatten sich die Handballer des TSV Neuhausen in die Entscheidungsspiele gegen den TV Willstätt um den Verbleib in der 3. Liga gerettet. Diese Chance haben die Neuhausener aber nicht genutzt und nach dem 21:27 am Freitagabend in Willstätt auch zwei Tage später das Rückspiel verloren. Am Ende blieb nur die Anerkennung für den Gegner, der beim 29:26 (13:11)-Sieg den MadDogs in allen Belangen überlegen war. „Wir hatten in beiden Spielen viel zu viele Probleme, wenn wir in Ballbesitz waren“, haderte Neuhausens Coach Eckard Nothdurft und betonte: „Wir waren zwei Mal in allem schlechter als Willstätt. Ich hatte auch noch