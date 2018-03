NußlochWenn man in der 3. Liga gegen die SG Nußloch gewinnen will, muss man in der Abwehr Kevin Bitz stoppen und auf der anderen Seite Torhüter Marco Bitz überwinden. Beides ist den Handballern des TSV Neuhausen nicht gut genug gelungen, weshalb sie verdient und deutlich mit 26:37 (15:18) unterlagen.

„Wir wussten, dass wir den Zugriff auf Kevin Bitz bekommen mussten, aber er ist uns ständig davongelaufen“, sagte Neuhausens Daniel Ross frustriert. Aber das war es nicht alleine: „Wir haben einfach nicht die nötige Einstellung gefunden. Bei den Nußlochern hat man gemerkt, dass sie nach drei Niederlagen unbedingt gewinnen wollten.“ Schon in der