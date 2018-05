Anzeige

Die Drittliga-Handballer des TSV Neuhausen haben eine starke Saison hinter sich: Als Aufsteiger hatte das Team nie etwas mit dem Abstieg zu tun und die Spielzeit mit einem ausgeglichenen Punktekonto (30:30) auf Platz zehn beendet. Gegen den Fünften TuS Fürstenfeldbruck zeigten die MadDogs noch einmal eine starke Leistung, überzeugten vor allem in der Abwehr und setzten sich klar mit 30:17 (12:8) durch. Ein gelungener Abschied für die scheidenden Spieler und Trainer Ralf Bader. In den vergangenen beiden Jahren hat Bader, der zur SG BBM BIetigheim wechselt, mit dem Team alles erreicht, was sie sich vorgenommen hatten: Die Rückkehr in die 3. Liga, jeder Spieler hat sich weiterentwickelt und die Mannschaft hat gezeigt, dass sie in die 3. Liga gehört.