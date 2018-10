Anzeige

Von Kerstin Dannath





„Dieser Punkt kann sich in der Zukunft noch als sehr wichtig erweisen“, meinte Ralf Bader nüchtern. So richtig zufrieden war der Neuhausener Trainer allerdings doch nicht: „Ich bewerte immer unsere eigene Leistung und wenn man die mit einbezieht, wäre eigentlich mehr drin gewesen.“

Bader fehlte vor allen Dingen das Tempospiel der Neuhausener nach vorne und der Trainer bemängelte mit Blick auf die Torausbeute: „Unser System hat nicht so gegriffen wie sonst. Es ist das erste Mal in der laufenden Runde, dass wir unter 28 Treffern geblieben sind.“

Die Filderhandballer starteten in der Defensive gewohnt offensiv, fingen sich dadurch aber auch gleich einige Treffer der robusten Haßlocher, welche die sich bietenden Räume nutzten, ein. Mit 1:4 lagen die Maddogs bereits im Hintertreffen, ehe Timo Durst in der 9. Minute das erste Feldtor - zuvor hatte Kapitän Lukas Grundler einen Siebenmeter verwandelt - zum 2:4 erzielte. „Viele verstehen unser Abwehrsystem nicht“, erklärte Bader, „klar fangen wir uns da vom Kreis ein paar Tore, aber den Haßlocher Rückraum hatten wir so gut im Griff.“ Neuhausen lief dem Rückstand weiter hinterher, in der 23. Minute zückte Bader die Grüne Karte und rief die Mannschaft zur Ordnung. Mit Erfolg: Mit einer verbesserten Abwehr gelang beim 10:10 (26.), wiederum hatte Durst getroffen, der erste Ausgleich - bis zur Pause lagen die Gastgeber sogar mit einem Treffer vorne. „Das war der Knackpunkt“, analysierte Haßlochs Trainer Tobias Job. „Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, haben dann aber zu viele Chancen liegen gelassen.“

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein munteres Spielchen. Ab dem 17:17 (35.) geriet Neuhausen wieder ins Hintertreffen, ließ die Pfälzer aber nie mehr als zwei Treffer davon ziehen. „Das Team hat nie aufgegeben“, lobte Bader. Nach einem Treffer per Siebenmeter hatte Haßloch beim 25:24 (58.) wieder Oberwasser. Bader nahm erneut eine Auszeit und Routinier Grundler glich aus. Allerdings bekamen die Gäste einen weiteren Strafwurf zugesprochen - 26:25 (60.). Im anschließenden Angriff gelang Durst mit einem trockenen Schlagwurf das 26:26 (60.). Haßloch hatte noch sieben Sekunden, agierte aber zu hektisch und der Ball landete im Aus.

„Der Start mit 6:4 Zählern kann sich sehen lassen“, sagte Flechsenhar, „allerdings gab es noch kein Spiel, in dem wir gezeigt haben, was für ein Potenzial wir wirklich haben.“ Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich am kommenden Wochenende, wenn die Filderhandballer erstmals beim TV Neuhausen/Erms antreten. „Wir freuen uns auf das Derby und können völlig unbelastet aufspielen“, sagte Bader vor dem Spiel bei seinem Ex-Club.

TSV Neuhausen: Arnold, Gross; Grundler (9/3), Durst (6), Flechsenhar (4), Holder (4/3), Pabst (2), Sommer (1), Hipp, Fuchs, Fleisch, Roos, Keppeler.

TSG Haßloch: Schlingmann, Röpcke; Gregori (5) Kern (5), Seelos (3), Zellmer (3), Stefan Job (3), Götz (3/3), Borodovskis (2), Zeller (1), Muhovec (1), Schmieder, Freitag, Hartstern.

Schiedsrichter: Meike/Plinz (SG Waldkirch/Denzlingen).

Zuschauer: 560.

Zeitstrafen: 6:8 Minuten - zwei Mal zwei Minuten für Roos (Neuhausen), zwei Minuten für Sommer (Neuhausen), Zellmer, Job, Hartstern, Zeller (Haßloch).

Beste Spieler: Grundler, Flechsenhar/Schlingmann, Seelos.