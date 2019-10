NeuenbürgIm Endeffekt waren die Handballer des TSV Neuhausen mit dem Punkt beim 30:30 (17:16) beim Aufsteiger HC Neuenbürg zufrieden. „Wenn man fünf Minuten vor dem Abpfiff in doppelter Unterzahl mit drei Toren hinten liegt und dann noch das Remis schafft, geht das schon in Ordnung“, sagt Neuhausens Linksaußen Daniel Roos. Allerdings wäre mehr drin gewesen: „Über das ganze Spiel betrachtet, ist das zu wenig.“ Doch mit rund 20 Fehlwürfen und einer inkonsequenten Defensive hat es nicht geklappt. „Wir haben uns in den letzten Spielen wesentlich besser präsentiert. Durch die schlechte Abwehr sind wir einfach nicht in unser Tempospiel gekommen“, meinte