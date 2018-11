PforzheimZumindest was den Angriff und die Chancenverwertung angeht, kann man den Handballern vom TSV Neuhausen keinen Vorwurf machen. In der Regel sollten nämlich 35 Tore für einen Auswärtssieg reichen. Schlecht nur, wenn die Gegner noch öfter treffen. So verlor der Drittligist bei der TGS Pforzheim mit 35:41 (17:21).

„Das war wirklich ein sehr schnelles Spiel und auch wenn es nicht so aussieht – wir haben in der Abwehr auch einiges richtig gemacht“, meinte Daniel Roos, der Neuhausener Linksaußen. Demnach habe das Team häufig gut gestanden, den schnellen, individuell sehr starken Pforzheimern jedoch zu wenig entgegenzusetzen gehabt. Roos weiß