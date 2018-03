Trainer Ralf Bader konnte machen, was er wollte - die MadDogs bekamen einfach keinen Zugriff auf den Gegner. „Sie haben uns am Ende in der Abwehr regelrecht auseinandergenommen“, sagte Linksaußen Daniel Roos über die Löwen.

Schon in der ersten Hälfte unterliefen den Neuhausenern viele technische Fehler. Kämpferisch hielten sie dagegen, wodurch sich der Rückstand zunächst noch in Grenzen hielt. Doch schon jetzt fanden sie keine Mittel gegen das Angriffsspiel der Löwen, die zudem zu vielen Treffern durch Tempogegenstöße kamen.

Dazu kam, dass die Neuhausener mit einer 6:0-Deckung der Gäste gerechnet und sich im Training entsprechend vorbereitet