HaßlochEine gute Spielhälfte reicht in der 3. Handball-Liga schlichtweg nicht für zwei Punkte. So ist wohl die Partie des TSV Neuhausen bei der TSG Haßloch zusammenzufassen. Nach der 27:36 (16:13)-Auswärtsniederlage findet sich Neuhausen nach sechs Spielen weiter im unterem Tabellendrittel wieder und muss nun aufpassen, nicht dort stecken zu bleiben. So bleibt es in bei einem Sieg und einem Unentschieden – und mit jetzt 3:9 Punkten Platz 13 in der Tabelle.

Zu Beginn war es ein umkämpftes Spiel mit stetig wechselnden Führungen, in dem sich keine der beiden Mannschaften richtig absetzte. In der 22. Minute stand es noch 10:10, ehe sich die