Neuhausen Es war die allerletzte Chance. Der TSV Neuhausen hat sie souverän genutzt. Am letzten Spieltag der 3. Liga haben sich die Neuhausener Handballer klar mit 30:20 (13:8) gegen den ambitionierten TuS Dansenberg durchgesetzt und dadurch in die Entscheidungsspiele um den Klassenverbleib gegen den nun punktgleichen TV Willstätt gerettet. Die Willstätter hatten es selbst in der Hand, unterlagen aber gegen den Zweiten Rhein-Neckar Löwen II mit 23:30. Im direkten Duell steht es Unentschieden. Somit kommt es zu zwei Entscheidungsspielen: Am Freitag in Willstätt und am Sonntag das Rückspiel in der Neuhausener Egelseehalle. „Ich freue mich tierisch.