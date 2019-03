OstfildernWie ein großer rosa Elefant stand die Neuigkeit in der Sporthalle 1, dass es in der kommenden Saison höchstwahrscheinlich keinen Bundesliga-Handball mehr in Nellingen geben wird. Jeder – Zuschauer, Trainer, Spielerinnen – sah diesen Elefanten, aber keiner wollte so recht darüber reden: Die Nellinger Handballerinnen werden voraussichtlich absteigen, freiwillig, in die 3. Liga – egal ob der derzeit Tabellenvorletzte sportlich den Klassenverbleib schafft oder nicht.

„Bei uns geht der Trainingsbetrieb weiter. Wir trainieren, spielen für den TV Nellingen, geben alles im Training und im Spiel“, sagte TVN-Spielführerin Tanja Padutsch nur. Zu